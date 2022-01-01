Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x40, 130 шт., контейнер ФАС 43474 130 65
Арт. Ю00000023061
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|40
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Диаметр, мм
|6
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Материал
|полиамид
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Шлиц
|нет
Описание товара:
Дюбель-гвозди с потайной манжетой ПАРТНЕР PN LK - заранее собранное и готовое к установке крепежное изделие для сквозного монтажа в твердые материалы основания (бетон, натуральный камень, полнотелый и пустотелый кирпич). Достаточно просверлить отверстие сквозь прикрепляемую деталь и забить дюбель-гвоздь с помощью молотка. Шлиц на головке гвоздя позволяет быстро демонтировать крепление. Дюбель изготавливается из европейского полиамида PA6 методом литья под давлением. Применяется для сквозного монтажа в твердые материалы основания.