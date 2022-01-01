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Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x60, 100 шт., контейнер ФАС 43476 100 65
760 ₽
Дюбель-гвозди
    Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x60, 100 шт., контейнер ФАС 43476 100 65
    Арт. Ю00000023062
    Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x60, 100 шт., контейнер ФАС 43476 100 65

      Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x60, 100 шт., контейнер ФАС 43476 100 65

      760 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023062

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		60
      Диаметр, мм
      		6
      Материал
      		полиамид
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      760 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Дюбель-гвозди с потайной манжетой ПАРТНЕР PN LK - заранее собранное и готовое к установке крепежное изделие для сквозного монтажа в твердые материалы основания (бетон, натуральный камень, полнотелый и пустотелый кирпич). Достаточно просверлить отверстие сквозь прикрепляемую деталь и забить дюбель-гвоздь с помощью молотка. Шлиц на головке гвоздя позволяет быстро демонтировать крепление. Дюбель изготавливается из европейского полиамида PA6 методом литья под давлением. Применяется для сквозного монтажа в твердые материалы основания.