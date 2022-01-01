Дюбель-гвоздь Партнер PN-LK 6x80, 10 шт., пакет ФАС 43478 10 71

Описание товара:

Дюбель-гвозди с потайной манжетой ПАРТНЕР PN LK - заранее собранное и готовое к установке крепежное изделие для сквозного монтажа в твердые материалы основания (бетон, натуральный камень, полнотелый и пустотелый кирпич). Достаточно просверлить отверстие сквозь прикрепляемую деталь и забить дюбель-гвоздь с помощью молотка. Шлиц на головке гвоздя позволяет быстро демонтировать крепление. Дюбель изготавливается из европейского полиамида PA6 методом литья под давлением. Применяется для сквозного монтажа в твердые материалы основания.