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Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70
25 ₽
Распорные дюбели
    Дюбель нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70
    Арт. Ю00000023049
    Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70

      Дюбель нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70

      25 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023049

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		25
      Диаметр, мм
      		5
      Материал
      		полиамид
      Шлиц
      		нет
      Все характеристики
      25 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Нейлоновые дюбели ПАРТНЕР PR предназначены для крепления легких конструкций к твердым материалам основания: бетон, натуральный камень, полнотелый кирпич.

        Особенности и преимущества:

        • В качестве распорного элемента рекомендуется применение универсальных или сантехнических шурупов;
        • Длина подходящего шурупа определяется как: длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала + 5 мм;
        • Дюбели изготавливаются из полиамида PA6 Ultramid производства компании BASF в темно-бежевом цвете.