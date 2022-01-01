Дюбель распорный нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70

Дюбель нейлоновый Партнер PR, 5x25, 15 шт., пакет ФАС 43127 15 70
Арт. Ю00000023049
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|25
|
Диаметр, мм
|5
|
Материал
|полиамид
|
Шлиц
|нет
Описание товара:
Нейлоновые дюбели ПАРТНЕР PR предназначены для крепления легких конструкций к твердым материалам основания: бетон, натуральный камень, полнотелый кирпич.
Особенности и преимущества:
- В качестве распорного элемента рекомендуется применение универсальных или сантехнических шурупов;
- Длина подходящего шурупа определяется как: длина дюбеля + толщина прикрепляемого материала + 5 мм;
- Дюбели изготавливаются из полиамида PA6 Ultramid производства компании BASF в темно-бежевом цвете.