Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.

Нейлоновый дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.
Арт. Ю00000023050
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|30
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Диаметр, мм
|6
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Шлиц
|нет
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Количество, шт
|15
Описание:
Нейлоновый дюбель ПАРТНЕР PR 6x30 800шт ФАС 43128 64 - крепежное изделие из полиамида без шурупа в комплекте. Минимальная глубина сверления равна длине анкера + 5 мм. Широко распространен для установки оконных блоков и дверных проемов, вентиляционных систем, систем кондиционирования и вентиляции, водопроводных разводок и различных сантехнических креплений. Прекрасно подходит для вбивания в пустотелые плиты, натуральный камень, "сжатый" бетон и полнотелый кирпич из глины.