Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.
5.0
1
30 ₽
Распорные дюбели
    Нейлоновый дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.
    Арт. Ю00000023050
    5.0
    1
    Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.

      Нейлоновый дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.

      30 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023050
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		30
      Диаметр, мм
      		6
      Шлиц
      		нет
      Количество, шт
      		15
      Все характеристики
      30 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Нейлоновый дюбель ПАРТНЕР PR 6x30 800шт ФАС 43128 64 - крепежное изделие из полиамида без шурупа в комплекте. Минимальная глубина сверления равна длине анкера + 5 мм. Широко распространен для установки оконных блоков и дверных проемов, вентиляционных систем, систем кондиционирования и вентиляции, водопроводных разводок и различных сантехнических креплений. Прекрасно подходит для вбивания в пустотелые плиты, натуральный камень, "сжатый" бетон и полнотелый кирпич из глины.