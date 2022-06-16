Нейлоновый распорный дюбель Партнер PR ФАС 43128 15 70, 6x30 мм, 15 шт.

Описание:

Нейлоновый дюбель ПАРТНЕР PR 6x30 800шт ФАС 43128 64 - крепежное изделие из полиамида без шурупа в комплекте. Минимальная глубина сверления равна длине анкера + 5 мм. Широко распространен для установки оконных блоков и дверных проемов, вентиляционных систем, систем кондиционирования и вентиляции, водопроводных разводок и различных сантехнических креплений. Прекрасно подходит для вбивания в пустотелые плиты, натуральный камень, "сжатый" бетон и полнотелый кирпич из глины.