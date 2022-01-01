Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320

Преимущества

Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата

Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом

Многократная, до 10 раз сборка и разборка

Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу

Тройник Джилекс 20 х 20 х 20 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом. Многократная, до 10 раз сборка и разборка. Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу. Тройник 20х20х20 предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции