Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
Арт. X1691480311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|быстросъемный коннектор
- Тройник Джилекс 20 х 20 х 20 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом. Многократная, до 10 раз сборка и разборка. Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу. Тройник 20х20х20 предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции
Преимущества
- Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
- Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
- Многократная, до 10 раз сборка и разборка
- Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу