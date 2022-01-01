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Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
108 ₽
Тройники трубные
    Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
    Арт. X1691480311
    Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
    Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
      Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320
      Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320

      Тройник ПНД 20х20х20 Джилекс 9320

      108 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480311

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		быстросъемный коннектор
      Все характеристики
      108 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Джилекс 20 х 20 х 20 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом. Многократная, до 10 раз сборка и разборка. Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу. Тройник 20х20х20 предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции

        Преимущества

        • Тройник позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата
        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу