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Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)
191 ₽
Тройники трубные
    Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)
    Арт. X1691480332
    Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)
    Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)
      Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)
      Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)

      Тройник Джилекс ПНД 40 9345 (уп.5шт.)

      191 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691480332

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		быстросъемный коннектор
      Все характеристики
      191 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Джилекс 40х40х40 позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных частей трубопроводной конструкции

        Преимущества

        • Герметичное соединение частей трубопровода благодаря сборке резьбовым способом
        • Многократная, до 10 раз сборка и разборка
        • Эргономическая форма тройника облегчает работы по монтажу