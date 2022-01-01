Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 ВН 9420 (уп.20шт.)
Арт. X1691480313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Румыния
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник Джилекс 9420 предназначен для соединения металлопластиковых труб одинакового размера (диаметр 20 мм) между собой
Преимущества
- Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 90°
- Приспособление обеспечивает полную герметичность системы
- Соединяется с помощью внутренней резьбы (G1/2") без использования сварочных аппаратов
- Нет необходимости в предварительной подготовке труб
- Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования
- Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз)
- Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации