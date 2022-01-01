Тройник комбинированный Джилекс ПНД 20*1/2*20 ВН 9420 (уп.20шт.)

Преимущества

Удобно применять при необходимости изменения направления водопроводной системы и разделении линии на две под углом 90°

Приспособление обеспечивает полную герметичность системы

Соединяется с помощью внутренней резьбы (G1/2") без использования сварочных аппаратов

Нет необходимости в предварительной подготовке труб

Работу может осуществлять любой пользователь без применения специального оборудования

Возможен многократный монтаж/демонтаж труб (до 10 раз)

Тройник выполнен из высокопрочных материалов, имеет длительный срок эксплуатации

Тройник Джилекс 9420 предназначен для соединения металлопластиковых труб одинакового размера (диаметр 20 мм) между собой