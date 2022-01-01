Тройник комбинированный Джилекс ПНД 40*1"*40 НР /9445/ (уп.5шт.)

Тройник Джилекс с наружной трубной резьбой 40x40х1 дюйм позволяет соединять трубы ПНД без применения сварочного аппарата. Тройник с наружной трубной резьбой 40x40х1 дюйм предназначен для монтажа разветвлений и соединений различных по диаметру частей трубопроводной конструкции

Преимущества