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Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
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Манометры для воды
    Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
    Арт. X3874204
    Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
    Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
    Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
    Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
      Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
      Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
      Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
      Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"

      Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3874204

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединение
      		торцевое
      Резьба, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Манометр аксиальный МDА 50/6 - 1/4" Джилекс 9003 предназначен для измерения и показания величины давления в насосных станциях. Устройство вкручивается в трубу. Манометр с аксиальным расположением штуцера. На него нанесена шкала, зеленым цветом выделен участок с нормальным давлением. Оснащен черной стрелкой для показания величины давления.

        Преимущества

        • Максимальные показания, которые фиксирует манометр, достигают 6 бар
        • Присоединительный размер - 1/4 дюйма
        • Габаритные размеры: 53x45 мм