Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"
Арт. X3874204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединение
|торцевое
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Резьба, дюйм
|1/4
- Манометр аксиальный МDА 50/6 - 1/4" Джилекс 9003 предназначен для измерения и показания величины давления в насосных станциях. Устройство вкручивается в трубу. Манометр с аксиальным расположением штуцера. На него нанесена шкала, зеленым цветом выделен участок с нормальным давлением. Оснащен черной стрелкой для показания величины давления.
Преимущества
- Максимальные показания, которые фиксирует манометр, достигают 6 бар
- Присоединительный размер - 1/4 дюйма
- Габаритные размеры: 53x45 мм