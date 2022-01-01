Манометр Джилекс MDA 50/6 9003, 1/4"

Преимущества

Максимальные показания, которые фиксирует манометр, достигают 6 бар

Присоединительный размер - 1/4 дюйма

Габаритные размеры: 53x45 мм

Манометр аксиальный МDА 50/6 - 1/4" Джилекс 9003 предназначен для измерения и показания величины давления в насосных станциях. Устройство вкручивается в трубу. Манометр с аксиальным расположением штуцера. На него нанесена шкала, зеленым цветом выделен участок с нормальным давлением. Оснащен черной стрелкой для показания величины давления.