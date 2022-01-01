Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600

Преимущества

Простота монтажа

Надежность крепления

Максимальная нагрузка до 120 кг

Нет нужды в сварочных работах

Присоединительный размер - 1"

Диаметр подсоединяемой трубы – 32 мм

Диаметр трубы для кабеля – 20 мм

Размер резьбы для подсоединения к быстросъемному ползуну – G1 - B

Диаметр электрокабеля – 6-12 мм

Адаптер колодезный "АК" предназначен для ввода напорной магистрали и электрокабеля через бетонное кольцо. Кроме того, такой аксессуар поможет подключить погружной насос к напорной магистрали. Подходит для работы с бетонными кольцами диаметром от 900 до 1100 мм и толщиной стенок от 75 до 90 мм.