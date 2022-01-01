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Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
5 520 ₽
Для насосов и насосных станций
  • Персональная скидка
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Арт. О00000037734
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
  • Персональная скидка
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600

Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600

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5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037734

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
195x355x370
Вес, кг
2.85
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Адаптер колодезный "АК" предназначен для ввода напорной магистрали и электрокабеля через бетонное кольцо. Кроме того, такой аксессуар поможет подключить погружной насос к напорной магистрали. Подходит для работы с бетонными кольцами диаметром от 900 до 1100 мм и толщиной стенок от 75 до 90 мм.

    Преимущества

    • Простота монтажа
    • Надежность крепления
    • Максимальная нагрузка до 120 кг
    • Нет нужды в сварочных работах
    • Присоединительный размер - 1"
    • Диаметр подсоединяемой трубы – 32 мм
    • Диаметр трубы для кабеля – 20 мм
    • Размер резьбы для подсоединения к быстросъемному ползуну – G1 - B
    • Диаметр электрокабеля – 6-12 мм