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Адаптер колодезный Джилекс "АК" 3600
Арт. О00000037734
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|195x355x370
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Вес, кг
|2.85
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- Адаптер колодезный "АК" предназначен для ввода напорной магистрали и электрокабеля через бетонное кольцо. Кроме того, такой аксессуар поможет подключить погружной насос к напорной магистрали. Подходит для работы с бетонными кольцами диаметром от 900 до 1100 мм и толщиной стенок от 75 до 90 мм.
Преимущества
- Простота монтажа
- Надежность крепления
- Максимальная нагрузка до 120 кг
- Нет нужды в сварочных работах
- Присоединительный размер - 1"
- Диаметр подсоединяемой трубы – 32 мм
- Диаметр трубы для кабеля – 20 мм
- Размер резьбы для подсоединения к быстросъемному ползуну – G1 - B
- Диаметр электрокабеля – 6-12 мм