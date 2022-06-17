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Бак Джилекс КРАБ-Т 50
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Бак Джилекс КРАБ-Т 50
    Арт. О00000008747
    5.0
    2
    Бак Джилекс КРАБ-Т 50
    Бак Джилекс КРАБ-Т 50
    Бак Джилекс КРАБ-Т 50
      Бак Джилекс КРАБ-Т 50
      Бак Джилекс КРАБ-Т 50
      Бак Джилекс КРАБ-Т 50

      Бак Джилекс КРАБ-Т 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008747
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		355
      Ширина, мм
      		530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Автоматическая система КРАБ-Т Джилекс 9091 предназначена для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения, а также предварительной фильтрации воды. Основными частями системы являются гидроаккумулятор, манометр, реле давления. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды и отвечает за поддержание нужного давления воды, компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Манометр используется для измерения давления в системе. Реле предназначено для регулировки работы насоса: автоматически включает насос при падении давления до нижнего значения, а также выключает при достижении верхнего порога.

        Преимущества

        • Рабочий диапазон давления - 1.0 - 5.5 бар
        • Температура рабочей среды - +1 до +35 °C

        Комплектация

        • Гидроаккумулятор со сменной мембраной и воздушным клапаном
        • Манометр
        • Подвесной пластиковый корпус с местом крепления гидроаккумулятора
        • Шаровый кран
        • Обратный клапан
        • Реле давления
        • Календарь для удобства обслуживания последующей замены фильтрующего элемента
        • Резьбовая заглушка для сброса воды из корпуса фильтра
        • Корпус для картриджного фильтра
        • Съемный коллектор
        • Ключ колбы фильтра
        • Вилка, розетка