Бак Джилекс КРАБ-Т 50

Преимущества

Рабочий диапазон давления - 1.0 - 5.5 бар

Температура рабочей среды - +1 до +35 °C

Комплектация

Гидроаккумулятор со сменной мембраной и воздушным клапаном

Манометр

Подвесной пластиковый корпус с местом крепления гидроаккумулятора

Шаровый кран

Обратный клапан

Реле давления

Календарь для удобства обслуживания последующей замены фильтрующего элемента

Резьбовая заглушка для сброса воды из корпуса фильтра

Корпус для картриджного фильтра

Съемный коллектор

Ключ колбы фильтра

Вилка, розетка

Автоматическая система КРАБ-Т Джилекс 9091 предназначена для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения, а также предварительной фильтрации воды. Основными частями системы являются гидроаккумулятор, манометр, реле давления. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды и отвечает за поддержание нужного давления воды, компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Манометр используется для измерения давления в системе. Реле предназначено для регулировки работы насоса: автоматически включает насос при падении давления до нижнего значения, а также выключает при достижении верхнего порога.