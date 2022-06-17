Бак Джилекс КРАБ-Т 50
Арт. О00000008747
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|355
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Ширина, мм
|530
- Автоматическая система КРАБ-Т Джилекс 9091 предназначена для поддержания необходимого давления в системах водоснабжения, а также предварительной фильтрации воды. Основными частями системы являются гидроаккумулятор, манометр, реле давления. Гидроаккумулятор выступает в роли накопителя воды и отвечает за поддержание нужного давления воды, компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Манометр используется для измерения давления в системе. Реле предназначено для регулировки работы насоса: автоматически включает насос при падении давления до нижнего значения, а также выключает при достижении верхнего порога.
Преимущества
- Рабочий диапазон давления - 1.0 - 5.5 бар
- Температура рабочей среды - +1 до +35 °C
Комплектация
- Гидроаккумулятор со сменной мембраной и воздушным клапаном
- Манометр
- Подвесной пластиковый корпус с местом крепления гидроаккумулятора
- Шаровый кран
- Обратный клапан
- Реле давления
- Календарь для удобства обслуживания последующей замены фильтрующего элемента
- Резьбовая заглушка для сброса воды из корпуса фильтра
- Корпус для картриджного фильтра
- Съемный коллектор
- Ключ колбы фильтра
- Вилка, розетка