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Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Арт. О00000037736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|370
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Ширина, мм
|545
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- Автоматика КРАБ-Т 50 Джилекс 8702 предназначена для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды. Внимание! Фильтрующий элемент в комплект не входит и приобретается отдельно.
Преимущества
- Легкий и удобный монтаж
- Не требует дополнительной настройки
- Автоматическое управление включением/выключением электронасоса
- Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения
- Предварительная фильтрация воды
- Календарь смены картриджей фильтра
- Вся система устойчива к коррозии
- Позволяет подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды