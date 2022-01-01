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Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
9 450 ₽
Гидроаккумуляторы
  • Персональная скидка
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Арт. О00000037736
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
  • Персональная скидка
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new
Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new

Бак Джилекс Краб-Т 50 8702 new

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9 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000037736

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высота, мм
370
Ширина, мм
545
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 450 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Автоматика КРАБ-Т 50 Джилекс 8702 предназначена для поддержания заданного давления в системах водоснабжения с предварительной фильтрацией воды. Внимание! Фильтрующий элемент в комплект не входит и приобретается отдельно.

    Преимущества

    • Легкий и удобный монтаж
    • Не требует дополнительной настройки
    • Автоматическое управление включением/выключением электронасоса
    • Полный комплект для автоматизации системы водоснабжения
    • Предварительная фильтрация воды
    • Календарь смены картриджей фильтра
    • Вся система устойчива к коррозии
    • Позволяет подключаться в любом удобном месте магистрали вне зависимости от направления потока воды