Насос погружной Джилекс «Фекальник» 115/5 5307

Преимущества

Ручка для переноса. Для удобства переноса агрегата на корпусе имеется рукоятка

Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции Джилекс ФЕКАЛЬНИК 115/5 5307 предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды

Удобство использования. Патрубок переменного диаметра для подсоединения шлангов различных типов

Универсальность - подходит для перекачивания фекальных, технических и загрязненных вод

Отличается простотой установки и использования

Практически не нуждается в обслуживании

Небольшие габариты - компактная установка

Крыльчатка и корпус из пластика устойчивы к образованию коррозии

Автоматический контроль уровня воды

Переносная ручка - удобство транспортировки

Погружной фекальный насос Джилекс ФЕКАЛЬНИК 115/5 5307 подходит для откачивания канализационных и сильно загрязненных жидкостей. Ударопрочный корпус из пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений, что обеспечивает надежность. Продолжительная работа. Электродвигатель охлаждается перекачиваемой водой, благодаря чему насос может работать без остановок долгое время. Внешний поплавковый механизм включает и отключает насос в зависимости от уровня воды, что обеспечивает защиту от работы вхолостую и продлевает срок его службы.