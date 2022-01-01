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Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
3 290 ₽
Вибрационные насосы
  • Персональная скидка
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Арт. О00000028735
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
  • Персональная скидка
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м

Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м

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3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000028735

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G3/4
Соединитель в комплекте
елочка 3/4, елочка 5/8
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электронасос Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 используется для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. Имеет кабель длиной 10 м.

    Преимущества

    • Прочные материалы, устойчивые к коррозии
    • Обратному движению воды наружу препятствует клапан
    • Выходной штуцер расположен по оси насоса, что позволяет подвесить насос на тросе без перекоса
    • Выходной штуцер фиксируется накидной гайкой, что упрощает соединение шланга с насосом
    • Крышка Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 имеет симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе