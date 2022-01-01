Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м

Преимущества

Прочные материалы, устойчивые к коррозии

Обратному движению воды наружу препятствует клапан

Выходной штуцер расположен по оси насоса, что позволяет подвесить насос на тросе без перекоса

Выходной штуцер фиксируется накидной гайкой, что упрощает соединение шланга с насосом

Крышка Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 имеет симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе

Электронасос Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 используется для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. Имеет кабель длиной 10 м.