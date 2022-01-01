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Вибрационный насос Джилекс Качан 20/60 8500, 10 м
Арт. О00000028735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G3/4
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Соединитель в комплекте
|елочка 3/4, елочка 5/8
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- Электронасос Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 используется для перекачивания чистой воды из колодцев, скважин, резервуаров и открытых водоемов. Имеет кабель длиной 10 м.
Преимущества
- Прочные материалы, устойчивые к коррозии
- Обратному движению воды наружу препятствует клапан
- Выходной штуцер расположен по оси насоса, что позволяет подвесить насос на тросе без перекоса
- Выходной штуцер фиксируется накидной гайкой, что упрощает соединение шланга с насосом
- Крышка Джилекс КАЧАН 20/60-10м 8500 имеет симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе