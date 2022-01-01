Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039

Преимущества:

Рабочая температура, °С: От +1 до +35;

Диапазон рабочих температур,°С: От +1 до +35;

Давление включения, бар: 1.4;

Давление выключения, бар: 2.8;

Номинальный (максимальный) коммутируемый ток, А: 8(16);

Степень защиты, IP: IР44;

Присоединительный размер, дюйм: 1/4 (наружная без футорки) или 1/2 (наружная с футоркой).

Комплект автоматики на баке «КАБ» Джилекс 9039 предназначен для работы в системах водоснабжения. Используется совместно с гидроаккумулятором. Кроме того, комплект помогает производить подсоединения дополнительных элементов системы водоснабжения, используя дополнительный вывод G 1/4 (внутренняя резьба).