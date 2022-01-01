Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
1 525 ₽
Для насосов и насосных станций
    Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
    Арт. О00000028734
    Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
    Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
    Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
    Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
      Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
      Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
      Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039
      Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039

      Комплект автоматики на баке Джилекс КАБ 9039

      1 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028734

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      1 525 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Комплект автоматики на баке «КАБ» Джилекс 9039 предназначен для работы в системах водоснабжения. Используется совместно с гидроаккумулятором. Кроме того, комплект помогает производить подсоединения дополнительных элементов системы водоснабжения, используя дополнительный вывод G 1/4 (внутренняя резьба).

        Преимущества:

        • Рабочая температура, °С: От +1 до +35;
        • Диапазон рабочих температур,°С: От +1 до +35;
        • Давление включения, бар: 1.4;
        • Давление выключения, бар: 2.8;
        • Номинальный (максимальный) коммутируемый ток, А: 8(16);
        • Степень защиты, IP: IР44;
        • Присоединительный размер, дюйм: 1/4 (наружная без футорки) или 1/2 (наружная с футоркой).