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Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
4.5
2
3 095 ₽
Колбы для магистральных фильтров
  • Персональная скидка
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Арт. Ю00000030277
4.5
2
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
  • Персональная скидка
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10
Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10

Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10

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3 095 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000030277
4.5
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.4
Габариты, мм
218х210х442
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 095 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 М 10” 9054 - позволяет очистить воду в домашних условиях. На крышке корпуса установлены: календарь для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента.

    Преимущества

    • Для монтажа к стене на крышке корпуса предусмотрен кронштейн
    • Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента) на корпусе предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся на дне колбы фильтра