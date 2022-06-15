Колба фильтра Джилекс 9054, 1 М 10

Преимущества

Для монтажа к стене на крышке корпуса предусмотрен кронштейн

Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента) на корпусе предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся на дне колбы фильтра

Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 М 10” 9054 - позволяет очистить воду в домашних условиях. На крышке корпуса установлены: календарь для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента.