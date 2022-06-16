Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
5.0
2
4 890 ₽
Колбы для магистральных фильтров
  • Персональная скидка
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Арт. Ю00000030905
5.0
2
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
  • Персональная скидка
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20

Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000030905
5.0
2

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.32
Габариты, мм
215х209х705
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 М 20” 9059 - позволяет очистить воду в домашних условиях. На крышке корпуса установлены: календарь для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента. Колбу/накидную гайку необходимо откручивать/затягивать с помощью специального ключа, входящего в комплект.

    Преимущества

    • Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента) на корпусе предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся на дне колбы фильтра
    • Для монтажа к стене на крышке корпуса предусмотрен кронштейн