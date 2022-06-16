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Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20
Арт. Ю00000030905
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.32
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Габариты, мм
|215х209х705
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- Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 М 20” 9059 - позволяет очистить воду в домашних условиях. На крышке корпуса установлены: календарь для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента. Колбу/накидную гайку необходимо откручивать/затягивать с помощью специального ключа, входящего в комплект.
Преимущества
- Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента) на корпусе предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся на дне колбы фильтра
- Для монтажа к стене на крышке корпуса предусмотрен кронштейн