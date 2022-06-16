Колба фильтра Джилекс 9059, 1 М 20

Преимущества

Для слива остаточной воды из корпуса фильтра (при замене фильтрующего элемента) на корпусе предусмотрена резьбовая заглушка, находящаяся на дне колбы фильтра

Для монтажа к стене на крышке корпуса предусмотрен кронштейн

Корпус для картриджного фильтра Джилекс 1 М 20” 9059 - позволяет очистить воду в домашних условиях. На крышке корпуса установлены: календарь для удобства отслеживания даты последней замены фильтрующего элемента и пробка для сброса избыточного давления при замене фильтрующего элемента. Колбу/накидную гайку необходимо откручивать/затягивать с помощью специального ключа, входящего в комплект.