Преимущества

Встроенный эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе

Корпус насоса изготовлен из инженерного пластика

Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке

Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление

Не требует специального обслуживания

Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности

Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала

Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек

Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором

Защита от сухого хода - долгий срок службы Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001

Поверхностный насос-автомат Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Встроенный регулирующий клапан стабилизирует напор воды в системе водоснабжения при изменениях параметров потребления. Блок автоматики включает насос при понижении давления и отключает его при отсутствии потока, тем самым обеспечивая защиту от сухого хода. Эжектор обеспечивает эффективное всасывание воды с глубины до 9 м.