- Персональная скидка
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Арт. О00000003394
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Да
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Поверхностный насос-автомат Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Встроенный регулирующий клапан стабилизирует напор воды в системе водоснабжения при изменениях параметров потребления. Блок автоматики включает насос при понижении давления и отключает его при отсутствии потока, тем самым обеспечивая защиту от сухого хода. Эжектор обеспечивает эффективное всасывание воды с глубины до 9 м.
Преимущества
- Встроенный эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе
- Корпус насоса изготовлен из инженерного пластика
- Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке
- Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление
- Не требует специального обслуживания
- Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности
- Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала
- Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек
- Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором
- Защита от сухого хода - долгий срок службы Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001