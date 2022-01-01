Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
14 460 ₽
Поверхностные насосы
  • Персональная скидка
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Арт. О00000003394
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
  • Персональная скидка
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001
Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001

Насос-автомат Джилекс "Джамбо" 70/50 П-К "Комфорт" 4001

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003394

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 460 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
37 ₽
5.0
Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121010 (12x0.1x10 мм)
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 3/4"
780 ₽
4.5
Клапан обратный ITAP EUROPA 100 3/4"
Хомут червячный с ключом 16-27/9 W1
35 ₽
Хомут червячный с ключом 16-27/9 W1
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
55 ₽
5.0
Фум лента Fora 006140103 (15 м x 19 мм)
Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
170 ₽
5.0
Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
Переходник Altstream 003090105 (ВН-НР, 1"x3/4")
130 ₽
5.0
Переходник Altstream 003090105 (ВН-НР, 1"x3/4")
Резиновая прокладка MasterProf, 1"
Нет в наличии
5.0
Резиновая прокладка MasterProf, 1"
Смотреть
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
Нет в наличии
4.5
Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Поверхностный насос-автомат Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001 предназначен для бесперебойного водоснабжения домов, дач и других объектов. Встроенный регулирующий клапан стабилизирует напор воды в системе водоснабжения при изменениях параметров потребления. Блок автоматики включает насос при понижении давления и отключает его при отсутствии потока, тем самым обеспечивая защиту от сухого хода. Эжектор обеспечивает эффективное всасывание воды с глубины до 9 м.

    Преимущества

    • Встроенный эжектор с системой труб Вентури обеспечивает хорошие условия всасывания на входе в насос и позволяет создать высокое давление на выходе
    • Корпус насоса изготовлен из инженерного пластика
    • Установка определенного давления и его поддержание на заданной отметке
    • Манометр позволяет визуально контролировать рабочее давление
    • Не требует специального обслуживания
    • Возможность крепления насосной станции к горизонтальной поверхности
    • Рабочее колесо выполнено из износостойкого пластического материала
    • Графито-керамические торцевые уплотнения - защита от утечек
    • Статор электродвигателя защищен термопротектором и охлаждается вентилятором
    • Защита от сухого хода - долгий срок службы Джилекс Джамбо 70/50 П-К Комфорт 4001