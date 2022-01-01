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Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
2 450 ₽
Грязевые и дренажные насосы
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Арт. О00000030978
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
    Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153

      Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153

      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030978

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
      Все характеристики
      2 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной дренажный насос Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 используется для откачки грунтовых и дождевых вод из различных источников. Ударопрочный корпус из пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений, что обеспечивает надежность. Способен поднимать воду на высоту до 6 м, что говорит о высокой производительности. Внешний поплавковый механизм включает и отключает насос в зависимости от уровня воды, что обеспечивает защиту от работы вхолостую и продлевает срок его службы.

        Преимущества

        • Ручка для переноса. Для удобства переноса агрегата на корпусе имеется рукоятка
        • Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды
        • Удобство использования. Патрубок переменного диаметра для подсоединения шлангов различных типов
        • Предусмотрен термопротектор для защиты от перегрева
        • Отличается простотой установки и использования
        • Практически не нуждается в обслуживании
        • Небольшие габариты - компактная установка
        • Крыльчатка и корпус из пластика устойчивы к образованию коррозии
        • Автоматический контроль уровня воды
        • Переносная ручка - удобство транспортировки