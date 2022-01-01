Насос Джилекс, дренажник 85/6, 5153
Арт. О00000030978
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|елочка 1, елочка 1 1/2, елочка 1 1/4
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- Погружной дренажный насос Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 используется для откачки грунтовых и дождевых вод из различных источников. Ударопрочный корпус из пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений, что обеспечивает надежность. Способен поднимать воду на высоту до 6 м, что говорит о высокой производительности. Внешний поплавковый механизм включает и отключает насос в зависимости от уровня воды, что обеспечивает защиту от работы вхолостую и продлевает срок его службы.
Преимущества
- Ручка для переноса. Для удобства переноса агрегата на корпусе имеется рукоятка
- Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды
- Удобство использования. Патрубок переменного диаметра для подсоединения шлангов различных типов
- Предусмотрен термопротектор для защиты от перегрева
- Отличается простотой установки и использования
- Практически не нуждается в обслуживании
- Небольшие габариты - компактная установка
- Крыльчатка и корпус из пластика устойчивы к образованию коррозии
- Автоматический контроль уровня воды
- Переносная ручка - удобство транспортировки