Преимущества

Ручка для переноса. Для удобства переноса агрегата на корпусе имеется рукоятка

Автоматический контроль за уровнем воды. В конструкции Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 предусмотрен поплавковый выключатель, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком уровне воды

Удобство использования. Патрубок переменного диаметра для подсоединения шлангов различных типов

Предусмотрен термопротектор для защиты от перегрева

Отличается простотой установки и использования

Практически не нуждается в обслуживании

Небольшие габариты - компактная установка

Крыльчатка и корпус из пластика устойчивы к образованию коррозии

Автоматический контроль уровня воды

Переносная ручка - удобство транспортировки

Погружной дренажный насос Джилекс ДРЕНАЖНИК 85/6 5153 используется для откачки грунтовых и дождевых вод из различных источников. Ударопрочный корпус из пластика защищает внутренние элементы от механических повреждений, что обеспечивает надежность. Способен поднимать воду на высоту до 6 м, что говорит о высокой производительности. Внешний поплавковый механизм включает и отключает насос в зависимости от уровня воды, что обеспечивает защиту от работы вхолостую и продлевает срок его службы.