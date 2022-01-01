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Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
26 220 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
    Арт. О00000025419
    Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
    Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
    Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
      Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
      Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
      Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602

      Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602

      26 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000025419

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      26 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Погружной насос Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 применяется для перекачки незагрязненной воды из скважин, колодцев и различных источников.

        Преимущества

        • "Плавающие" рабочие колеса пропускают частицы размером до 2 мм
        • Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 имеет большой гидравлический КПД
        • Встроенный конденсатор
        • Оборудован трехжильным кабелем - высокая экономичность
        • Фильтр в форме конуса облегчает процесс опускания насоса в скважину при «ступенчатом» соединении обсадных труб
        • Простота очистки фильтра
        • Большая длина кабеля для удобства работы
        • Комплектуется обратным клапаном, который препятствует обратному ходу воды
        • Предусмотрено термореле для защиты от перегрева, которое рассчитано на многократное число срабатываний