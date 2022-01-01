Погружной насос Джилекс Водомет 3Д 55/100 5602
Арт. О00000025419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Погружной насос Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 применяется для перекачки незагрязненной воды из скважин, колодцев и различных источников.
Преимущества
- "Плавающие" рабочие колеса пропускают частицы размером до 2 мм
- Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 имеет большой гидравлический КПД
- Встроенный конденсатор
- Оборудован трехжильным кабелем - высокая экономичность
- Фильтр в форме конуса облегчает процесс опускания насоса в скважину при «ступенчатом» соединении обсадных труб
- Простота очистки фильтра
- Большая длина кабеля для удобства работы
- Комплектуется обратным клапаном, который препятствует обратному ходу воды
- Предусмотрено термореле для защиты от перегрева, которое рассчитано на многократное число срабатываний