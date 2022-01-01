Преимущества

"Плавающие" рабочие колеса пропускают частицы размером до 2 мм

Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 имеет большой гидравлический КПД

Встроенный конденсатор

Оборудован трехжильным кабелем - высокая экономичность

Фильтр в форме конуса облегчает процесс опускания насоса в скважину при «ступенчатом» соединении обсадных труб

Простота очистки фильтра

Большая длина кабеля для удобства работы

Комплектуется обратным клапаном, который препятствует обратному ходу воды

Предусмотрено термореле для защиты от перегрева, которое рассчитано на многократное число срабатываний

Погружной насос Джилекс ВОДОМЕТ 3Д 55/100 5602 применяется для перекачки незагрязненной воды из скважин, колодцев и различных источников.