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Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Арт. О00000037731
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|латунь, пластик
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Габариты, мм
|175x233x370
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- Адаптер скважинный улучшенный САУ Джилекс 9025 используется для систем бытового водоснабжения. Адаптер дает возможность произвести герметичный ввод напорной магистрали в обсадную трубу скважины, обеспечивая оперативное подсоединение к ней погружного насоса. Подойдет для обсадных труб с наружным диаметром 110, 125 и 133 мм.
Преимущества
- Max давление - 16 бар
- Материал изготовления - Латунь и пластик
- Max груз подвеса - 150 кг
- Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 С°
- Присоединительный размер - 1"