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Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
4 390 ₽
Для насосов и насосных станций
  • Персональная скидка
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Арт. О00000037731
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
  • Персональная скидка
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025
Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025

Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025

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4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037731

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Материал
латунь, пластик
Габариты, мм
175x233x370
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Адаптер скважинный улучшенный САУ Джилекс 9025 используется для систем бытового водоснабжения. Адаптер дает возможность произвести герметичный ввод напорной магистрали в обсадную трубу скважины, обеспечивая оперативное подсоединение к ней погружного насоса. Подойдет для обсадных труб с наружным диаметром 110, 125 и 133 мм.

    Преимущества

    • Max давление - 16 бар
    • Материал изготовления - Латунь и пластик
    • Max груз подвеса - 150 кг
    • Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 С°
    • Присоединительный размер - 1"