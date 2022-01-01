Скважинный адаптер улучшенный Джилекс «САУ» 9025

Преимущества

Max давление - 16 бар

Материал изготовления - Латунь и пластик

Max груз подвеса - 150 кг

Температура перекачиваемой воды - от +1 до +40 С°

Присоединительный размер - 1"

Адаптер скважинный улучшенный САУ Джилекс 9025 используется для систем бытового водоснабжения. Адаптер дает возможность произвести герметичный ввод напорной магистрали в обсадную трубу скважины, обеспечивая оперативное подсоединение к ней погружного насоса. Подойдет для обсадных труб с наружным диаметром 110, 125 и 133 мм.