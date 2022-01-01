Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
1 720 ₽
Поливочные шланги
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
    Арт. О00000017028
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
    Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5

      Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5

      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000017028

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип шланга
      		неармированный
      Диаметр, дюйм
      		1 1/2
      Все характеристики
      1 720 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры