Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5
Арт. О00000017028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип шланга
|неармированный
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Диаметр, дюйм
|1 1/2
- Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5 предназначен для нужд холодного хозяйственного водоснабжения для подачи и отвода чистой и загрязненной воды. Применяется для полива, откачки сточных, дренажных и фекальных вод, а также, как временная гибкая магистраль для подвода воды к месту потребления.