Комплект для всасывания Джилекс "УЖ", 25-7.5 предназначен для нужд холодного хозяйственного водоснабжения для подачи и отвода чистой и загрязненной воды. Применяется для полива, откачки сточных, дренажных и фекальных вод, а также, как временная гибкая магистраль для подвода воды к месту потребления.