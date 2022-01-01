- Новинка
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Арт. О00000037728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр, дюйм
|1 1/2
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Длина, м
|7.5
- Шланг «УЖ» предназначены для нужд холодного хозяйственного водоснабжения при всасывании, нагнетании и сборе жидкостей. Позволяет осуществить быстрое подсоединение к насосам, фильтрам, клапанам и другим элементам систем водоснабжения, имеющим соответствующие ответные части. «УЖ» комплект для всасывания включает в себя непосредственно шланг, водозаборный фильтр с встроенным обратным клапаном и адаптер для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.
Преимущества
- Можно использовать со всеми моделями погружный насосов с напором до 50 метров с резьбовым входом G1, через адаптер или обратный клапан
- Комплект для всасывания можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1