Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
1 650 ₽
Поливочные шланги
  • Новинка
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Арт. О00000037728
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
  • Новинка
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811
Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811

Шланг Джилекс УЖ 32-7.5 9811

1 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037728

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Диаметр, дюйм
1 1/2
Длина, м
7.5
Все характеристики
1 650 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шланг «УЖ» предназначены для нужд холодного хозяйственного водоснабжения при всасывании, нагнетании и сборе жидкостей. Позволяет осуществить быстрое подсоединение к насосам, фильтрам, клапанам и другим элементам систем водоснабжения, имеющим соответствующие ответные части. «УЖ» комплект для всасывания включает в себя непосредственно шланг, водозаборный фильтр с встроенным обратным клапаном и адаптер для подсоединения комплекта к резьбовому входу насоса.

    Преимущества

    • Можно использовать со всеми моделями погружный насосов с напором до 50 метров с резьбовым входом G1, через адаптер или обратный клапан
    • Комплект для всасывания можно использовать со всеми моделями поверхностных насосов и насосов-автоматов, имеющих присоединительный размер G1