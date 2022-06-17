Карбон - блок EcoFilter SL 10" 0647, уголь прессованый
Арт. X16910802428
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения, пестициды, нефтепродукты
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:
Применяется для очистки воды от соединений содержащих хлор, органических и неорганических примесей, удаления пестицидов и нефтепродуктов. Выполнен из прессованного активированного угля. Подходит к большинству фильтров с типоразмером Slim Line 10".