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Карбон - блок EcoFilter SL 10" 0647, уголь прессованый
5.0
2
140 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Карбон - блок EcoFilter SL 10" 0647, уголь прессованый
    Арт. X16910802428
    5.0
    2
    Карбон - блок EcoFilter SL 10" 0647, уголь прессованый

      Карбон - блок EcoFilter SL 10" 0647, уголь прессованый

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802428
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EcoFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		хлор, органические соединения, пестициды, нефтепродукты
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить