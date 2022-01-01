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Краскораспылитель ECO SG-1000H25U
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Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель ECO SG-1000H25U
    Арт. О00000041733
    Краскораспылитель ECO SG-1000H25U

      Краскораспылитель ECO SG-1000H25U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000041733

      Характеристики

      Производитель
      		Eco
      Страна производства
      		Италия
      Макс. ширина распыления, мм
      		240
      Мин. ширина распыления, мм
      		160
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель ECO SG-1000H25U - это базовый универсальный краскораспылитель типа HVLP, подойдёт для выполнения широкого ряда бытовых покрасочных работ.

        Преимущества

        • Высокая экономия материалов
        • Практически отсутствие опыла
        • Нет завихрений - нет мусора
        • Верхний пластиковый бак 600 мл
        • Регулировка подачи материала
        • Сопло 2.5 мм
        • Легкий вес
        • Быстросъемное соединение