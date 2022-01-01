Краскораспылитель ECO SG-1000H25U
Арт. О00000041733
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Макс. ширина распыления, мм
|240
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Мин. ширина распыления, мм
|160
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Материал бачка
|пластик
- Краскораспылитель ECO SG-1000H25U - это базовый универсальный краскораспылитель типа HVLP, подойдёт для выполнения широкого ряда бытовых покрасочных работ.
Преимущества
- Высокая экономия материалов
- Практически отсутствие опыла
- Нет завихрений - нет мусора
- Верхний пластиковый бак 600 мл
- Регулировка подачи материала
- Сопло 2.5 мм
- Легкий вес
- Быстросъемное соединение