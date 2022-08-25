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Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)
5.0
1
5 430 ₽
Пневматические гайковерты
  • Персональная скидка
Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)
Арт. О00000041742
5.0
1
Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)
  • Персональная скидка

Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)

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5 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000041742
5.0
1

Характеристики

Производитель
Eco
Страна производства
Китай
Давление, атм
6.3
Набор головок в комплекте
Да
Тип
пистолетный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 430 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневмогайковерт ECO AIW-742S используется для завинчивания и отвинчивания крепежа.

    Преимущества

    • Высокоточная обработка деталей газового двигателя обеспечивает высокий КПД гайковерта;
    • Стальной корпус ударного механизма увеличивает прочность и надежность гайковерта;
    • Шестиступенчатая регулировка крутящего момента позволяет установить оптимальное усилие;
    • Эргономичная рукоятка с виброгасящей накладкой для комфортной работы.