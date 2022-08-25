- Персональная скидка
Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)
Арт. О00000041742
- Персональная скидка
Пневмогайковерт ECO AIW-742S (7500 об./мин., 218 л/мин., головки 17,19,21 мм)
Арт. О00000041742
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Давление, атм
|6.3
|
Набор головок в комплекте
|Да
|
Тип
|пистолетный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Пневмогайковерт ECO AIW-742S используется для завинчивания и отвинчивания крепежа.
Преимущества
- Высокоточная обработка деталей газового двигателя обеспечивает высокий КПД гайковерта;
- Стальной корпус ударного механизма увеличивает прочность и надежность гайковерта;
- Шестиступенчатая регулировка крутящего момента позволяет установить оптимальное усилие;
- Эргономичная рукоятка с виброгасящей накладкой для комфортной работы.