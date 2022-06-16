Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
Арт. X1130295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
- Диск предназначен для высокопроизводительной резки металла, листового металла, чугуна, строительной арматуры, водопроводных и канализационных труб, а также конструкционной, высоколегированной и углеродистой стали.
Преимущества
- Абразив имеет керамическое покрытие, укреплен полиамидной сеткой.
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Комфортный рез материала без рывков и подклинивания
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Гарантия безопасного использования
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Высокоэффективная работа при стабильном искрообразовании