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Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
5.0
2
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Отрезные круги по металлу
    Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
    Арт. X1130295
    5.0
    2
    Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
    Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
    Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
    Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
      Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
      Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
      Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)
      Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)

      Отрезной диск по металлу Edge by Patriot 816010002 (125x1.6x22.23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1130295
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск предназначен для высокопроизводительной резки металла, листового металла, чугуна, строительной арматуры, водопроводных и канализационных труб, а также конструкционной, высоколегированной и углеродистой стали. 

        Преимущества

        • Абразив имеет керамическое покрытие, укреплен полиамидной сеткой.
        • Комфортный рез материала без рывков и подклинивания
        • Гарантия безопасного использования
        • Высокоэффективная работа при стабильном искрообразовании