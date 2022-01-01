Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000

Edisson mini 3000 водонагреватель проточный - это смеситель, который прекрасно подходит для использования дома: в ванной комнате, душевой, на кухне и в санузле. Используя кран thermex Edisson, потребитель всегда будет иметь доступ к горячей воде. Основной особенностью электроводонагревателя является его комфорт, обеспеченный наличием механической регулировки температуры воды, встроенным термостатом с функцией предохранения от перегрева, и механизмом защиты от работы “вхолостую” при отсутствии водоподачи. В патрубок термекса Edisson mini 3000 эдэб01749 вмонтирован фильтр-сетка, выполняющий роль отведения попадающих в воду механических частиц, что делает его эксплуатацию более безопасной.

Преимущества

Удобный

Имеет функцию защиты от перегрева

Есть защита от работы без подачи воды

Универсальный

Надежный

Комплектация