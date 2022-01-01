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Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
2 299 ₽
Водонагреватели проточные на кран
    Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
    Арт. О00000012055
    Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
    Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
      Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
      Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000

      Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000

      2 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012055

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      2 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Edisson mini 3000 водонагреватель проточный - это смеситель, который прекрасно подходит для использования дома: в ванной комнате, душевой, на кухне и в санузле. Используя кран thermex Edisson, потребитель всегда будет иметь доступ к горячей воде. Основной особенностью электроводонагревателя является его комфорт, обеспеченный наличием механической регулировки температуры воды, встроенным термостатом с функцией предохранения от перегрева, и механизмом защиты от работы “вхолостую” при отсутствии водоподачи. В патрубок термекса Edisson mini 3000 эдэб01749 вмонтирован фильтр-сетка, выполняющий роль отведения попадающих в воду механических частиц, что делает его эксплуатацию более безопасной.

        Преимущества

        • Удобный
        • Имеет функцию защиты от перегрева
        • Есть защита от работы без подачи воды
        • Универсальный
        • Надежный

        Комплектация

        • Водонагреватель-смеситель
        • Силиконовая трубка
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка