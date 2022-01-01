Кран-водонагреватель проточный Edisson Mini 3000
Арт. О00000012055
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
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- Edisson mini 3000 водонагреватель проточный - это смеситель, который прекрасно подходит для использования дома: в ванной комнате, душевой, на кухне и в санузле. Используя кран thermex Edisson, потребитель всегда будет иметь доступ к горячей воде. Основной особенностью электроводонагревателя является его комфорт, обеспеченный наличием механической регулировки температуры воды, встроенным термостатом с функцией предохранения от перегрева, и механизмом защиты от работы “вхолостую” при отсутствии водоподачи. В патрубок термекса Edisson mini 3000 эдэб01749 вмонтирован фильтр-сетка, выполняющий роль отведения попадающих в воду механических частиц, что делает его эксплуатацию более безопасной.
Преимущества
- Удобный
- Имеет функцию защиты от перегрева
- Есть защита от работы без подачи воды
- Универсальный
- Надежный
Комплектация
- Водонагреватель-смеситель
- Силиконовая трубка
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка