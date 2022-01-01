Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V
    Арт. О00000016536
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V
      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V

      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016536

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7
      631 ₽
      5.0
      Датчик защиты от сухого хода Belamos PS-7
      Реле давления Belamos PS-02C
      590 ₽
      5.0
      Реле давления Belamos PS-02C
      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
      5 590 ₽
      6 495 ₽
      5.0
      Погружной скважинный насос Belamos 3SP60/1.8
      • -905 ₽
      Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
      557 ₽
      5.0
      Фитинг Belamos 5WAY, 5-ходовой, 80 мм
      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
      181 ₽
      4.0
      Обратный клапан Джилекс ПНД РР32 9293
      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
      102 ₽
      5.0
      Угольник Джилекс ПНД 9285 (ВН, 1", 32 мм)
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9235, ВР, 1" - 32 мм
      89 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9235, ВР, 1" - 32 мм
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      1 019 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      Гидроаккумулятор Джилекс ВП 50 к 7059
      5 210 ₽
      5.0
      Гидроаккумулятор Джилекс ВП 50 к 7059
      • Персональная скидка
      Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")
      310 ₽
      4.5
      Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Fккумуляционный электрический водонагреватель Edisson King 100 V ЭдЭБ02089 - предназначен для нагрева воды, используется в квартирах и домах. Белый цвет отлично впишется в любой интерьер помещения. Внутренний бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали - материал способен прослужить долгое время. Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном, который абсолютно безопасен для здоровья и поддерживает температуру воды на долгое время.

        Преимущества

        • Объем 100 литров
        • Белый дизайн
        • Чистые безопасные материалы
        • Управление термостатом
        • Установлен предохранительный клапан
        • Простота в использовании