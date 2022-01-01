Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 100 V

Преимущества

Объем 100 литров

Белый дизайн

Чистые безопасные материалы

Управление термостатом

Установлен предохранительный клапан

Простота в использовании

Fккумуляционный электрический водонагреватель Edisson King 100 V ЭдЭБ02089 - предназначен для нагрева воды, используется в квартирах и домах. Белый цвет отлично впишется в любой интерьер помещения. Внутренний бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали - материал способен прослужить долгое время. Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном, который абсолютно безопасен для здоровья и поддерживает температуру воды на долгое время.