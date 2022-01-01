Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
Арт. О00000016531
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V предназначен для нагрева воды, используется в квартирах и домах. Белый цвет отлично впишется в любой интерьер помещения. Внутренний бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали - материал способен прослужить долгое время. Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном, который абсолютно безопасен для здоровья и поддерживает температуру воды на долгое время.
Преимущества
- Объем 80 литров
- Белый дизайн
- Чистые безопасные материалы
- Управление термостатом
- Установлен предохранительный клапан
- Простота в использовании