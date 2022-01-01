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Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
    Арт. О00000016531
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
    Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V
      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V

      Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016531

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Edisson King 80 V предназначен для нагрева воды, используется в квартирах и домах. Белый цвет отлично впишется в любой интерьер помещения. Внутренний бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали - материал способен прослужить долгое время. Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном, который абсолютно безопасен для здоровья и поддерживает температуру воды на долгое время.

        Преимущества

        • Объем 80 литров
        • Белый дизайн
        • Чистые безопасные материалы
        • Управление термостатом
        • Установлен предохранительный клапан
        • Простота в использовании