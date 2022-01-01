Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.
Арт. О00000014371
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|влажные
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Форма салфетки
|прямоугольная
- Влажные антибактериальные салфетки Эконом Smart эффективно и бережно очищают кожу рук, где бы вы ни были: дома, на прогулке, в гостях.
Преимущества
- Убивают 99,9% микробов
- Оставляют ощущение свежести
- Подходят для всей семьи и для всех типов кожи
- Продукт клинически протестирован
- Не содержит спирта
- Изготовлены из мягкого нетканого материала