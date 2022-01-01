Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.

Преимущества

Убивают 99,9% микробов

Оставляют ощущение свежести

Подходят для всей семьи и для всех типов кожи

Продукт клинически протестирован

Не содержит спирта

Изготовлены из мягкого нетканого материала

Влажные антибактериальные салфетки Эконом Smart эффективно и бережно очищают кожу рук, где бы вы ни были: дома, на прогулке, в гостях.