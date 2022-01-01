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Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.
100 ₽
Очищающие салфетки
    Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.
    Арт. О00000014371
    Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.

      Салфетки влажные антибактериальные ЭКОНОМ Smart 100шт.

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014371

      Характеристики

      Производитель
      		Эконом
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		влажные
      Форма салфетки
      		прямоугольная
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Влажные антибактериальные салфетки Эконом Smart эффективно и бережно очищают кожу рук, где бы вы ни были: дома, на прогулке, в гостях.

        Преимущества

        • Убивают 99,9% микробов
        • Оставляют ощущение свежести
        • Подходят для всей семьи и для всех типов кожи
        • Продукт клинически протестирован
        • Не содержит спирта
        • Изготовлены из мягкого нетканого материала