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Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296
5.0
2
2 710 ₽
Фолдоны
    Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296
    Арт. X169154353
    5.0
    2
    Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296

      Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169154353
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		экран
      Вес, кг
      		2.4
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Тритон экраны под ванну Эко в классическом белом исполнении замечательно впишутся в интерьер ванной комнаты с любым дизайном. С помощью акрилового экрана не только скрываются ножки, каркас и бок ванны, но и приобретается завершенность ее ансамбля. За экраном можно поместить и хранить бытовую химию, а также прятать трубы, отходящие от санузла. Экран имеет элегантный орнамент, ничуть не отвлекающий взгляд от общего вида, а его плотность, ударопрочность и влагостойкость становятся большим плюсом для ванной установки.

        Преимущества установки экрана под ванну Тритон Эко:

        • Стойкий к повреждениям;
        • Просто устанавливается;
        • Долго служит;
        • Придает ванне эстетичный вид.

        Комплектация:

        • Экран под ванну Тритон 150 Эко;
        • Комплект крепежный;
        • Упаковка.