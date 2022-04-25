Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296
Арт. X169154353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|экран
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Вес, кг
|2.4
Тритон экраны под ванну Эко в классическом белом исполнении замечательно впишутся в интерьер ванной комнаты с любым дизайном. С помощью акрилового экрана не только скрываются ножки, каркас и бок ванны, но и приобретается завершенность ее ансамбля. За экраном можно поместить и хранить бытовую химию, а также прятать трубы, отходящие от санузла. Экран имеет элегантный орнамент, ничуть не отвлекающий взгляд от общего вида, а его плотность, ударопрочность и влагостойкость становятся большим плюсом для ванной установки.
Преимущества установки экрана под ванну Тритон Эко:
- Стойкий к повреждениям;
- Просто устанавливается;
- Долго служит;
- Придает ванне эстетичный вид.
Комплектация:
- Экран под ванну Тритон 150 Эко;
- Комплект крепежный;
- Упаковка.