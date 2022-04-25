Экран к ванне Тритон Стандарт 150 ЭКО Н0000099296

Тритон экраны под ванну Эко в классическом белом исполнении замечательно впишутся в интерьер ванной комнаты с любым дизайном. С помощью акрилового экрана не только скрываются ножки, каркас и бок ванны, но и приобретается завершенность ее ансамбля. За экраном можно поместить и хранить бытовую химию, а также прятать трубы, отходящие от санузла. Экран имеет элегантный орнамент, ничуть не отвлекающий взгляд от общего вида, а его плотность, ударопрочность и влагостойкость становятся большим плюсом для ванной установки.

Преимущества установки экрана под ванну Тритон Эко:

Стойкий к повреждениям;

Просто устанавливается;

Долго служит;

Придает ванне эстетичный вид.

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