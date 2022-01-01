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Экран под ванну Аляванн, 1.7м, ОПТИМА, капли-11
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Экраны для ванн
    Экран под ванну Аляванн, 1.7м, ОПТИМА, капли-11
    Арт. X169154254
    Экран под ванну Аляванн, 1.7м, ОПТИМА, капли-11

      Экран под ванну Аляванн, 1.7м, ОПТИМА, капли-11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169154254

      Характеристики

      Производитель
      		Аляванн
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		экран
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными. Современность и смелость. Ставка — на функциональность. Три шторки обеспечивают максимально удобный доступ к пространству под ванной. Шторки изготовлены из наборного пластика, ламинированного самоклеющейся пленкой. Пластиковый профиль. Улучшенная конструкция. Не требует переделок сантехнических коммуникаций!

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость