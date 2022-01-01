Экран под ванну Аляванн, 1.7м, ОПТИМА, капли-11

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными. Современность и смелость. Ставка — на функциональность. Три шторки обеспечивают максимально удобный доступ к пространству под ванной. Шторки изготовлены из наборного пластика, ламинированного самоклеющейся пленкой. Пластиковый профиль. Улучшенная конструкция. Не требует переделок сантехнических коммуникаций!