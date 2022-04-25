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Экран Тритон 170 Н0000025042
5.0
2
Найти аналог
Фолдоны
    Экран Тритон 170 Н0000025042
    Арт. X169153275
    5.0
    2
    Экран Тритон 170 Н0000025042

      Экран Тритон 170 Н0000025042

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169153275
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		экран
      Вес, кг
      		2.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Экран ТРИТОН 170 Н0000025042.

        Преимущества

        • Прочность, которая обеспечивается установленным каркасом из жесткого материала — это гарантирует прочность используемой конструкции, и ее долголетнюю службу.
        • Современные материалы, применяемые для изготовления экрана достаточно качественные, что предотвращает появление коррозии и окисления