Экран Тритон 170 Н0000025042
Арт. X169153275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|экран
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Вес, кг
|2.7
- Экран ТРИТОН 170 Н0000025042.
Преимущества
- Прочность, которая обеспечивается установленным каркасом из жесткого материала — это гарантирует прочность используемой конструкции, и ее долголетнюю службу.
- Современные материалы, применяемые для изготовления экрана достаточно качественные, что предотвращает появление коррозии и окисления