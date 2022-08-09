Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 34-150 0.601.372.800

Преимущества:

Система Click & Clean

Постоянная скорость и эффективность съёма материала

Простота крепления и снятия шлифовальной бумаги благодаря липучке

Накладка на одной из рукояток обеспечивает надежный хват Bosch GEX 34-150 0601372800

Предварительный выбор скорости позволяет использовать инструмент с разными материалами

Новый тип шлифовальной тарелки multi-hole pad, которая обеспечивает оптимальный уровень пылеудаления

Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 34-150 0601372800 рассчитана на использование со шлифовальными дисками диаметром 150 мм. Обеспечивает высокую эффективность съема материала даже на сложных поверхностях. Предварительный выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим для каждой задачи. Сохранение заданного числа оборотов осуществляется даже под нагрузкой.