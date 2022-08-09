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Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 34-150 0.601.372.800
5.0
2
Найти аналог
Эксцентриковые шлифовальные машины
    Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 34-150 0.601.372.800
    Арт. О00000027595
    5.0
    2
    Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 34-150 0.601.372.800

      Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 34-150 0.601.372.800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027595
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		340
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 34-150 0601372800 рассчитана на использование со шлифовальными дисками диаметром 150 мм. Обеспечивает высокую эффективность съема материала даже на сложных поверхностях. Предварительный выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим для каждой задачи. Сохранение заданного числа оборотов осуществляется даже под нагрузкой.

        Преимущества:

        • Система Click & Clean
        • Постоянная скорость и эффективность съёма материала
        • Простота крепления и снятия шлифовальной бумаги благодаря липучке
        • Накладка на одной из рукояток обеспечивает надежный хват Bosch GEX 34-150 0601372800
        • Предварительный выбор скорости позволяет использовать инструмент с разными материалами
        • Новый тип шлифовальной тарелки multi-hole pad, которая обеспечивает оптимальный уровень пылеудаления