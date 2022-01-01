Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска

Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FB 350 - это удобный инструмент, который находит широкое применение в строительстве, отделке помещений и даже на небольших производствах. Мощный электродвигатель станка позволяет выполнять резы до 105 мм глубиной, используя охлаждение. Для удобства транспортировки и хранения имеются колеса и складывающиеся ножки
Преимущества
- Усиленная рама
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Газовые амортизаторы подъема и опускания пильного узла
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Высокая точность реза
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Пильная головка наклоняется до 45 градусов
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Возможность резать не на всю глубину плитки, например «пилотный шов» насечки, технологические вырезы
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Устойчивая конструкция, не требует регулярного обслуживания
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Малые габариты