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Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска
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Плиткорезы
    Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска
    Арт. fubag_88
    Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска

      Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_88

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FB 350 - это удобный инструмент, который находит широкое применение в строительстве, отделке помещений и даже на небольших производствах. Мощный электродвигатель станка позволяет выполнять резы до 105 мм глубиной, используя охлаждение. Для удобства транспортировки и хранения имеются колеса и складывающиеся ножки

        Преимущества

        • Усиленная рама
        • Газовые амортизаторы подъема и опускания пильного узла
        • Высокая точность реза
        • Пильная головка наклоняется до 45 градусов
        • Возможность резать не на всю глубину плитки, например «пилотный шов» насечки, технологические вырезы
        • Устойчивая конструкция, не требует регулярного обслуживания
        • Малые габариты