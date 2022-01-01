Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска

Преимущества

Усиленная рама

Газовые амортизаторы подъема и опускания пильного узла

Высокая точность реза

Пильная головка наклоняется до 45 градусов

Возможность резать не на всю глубину плитки, например «пилотный шов» насечки, технологические вырезы

Устойчивая конструкция, не требует регулярного обслуживания

Малые габариты

Электрический станок для резки плитки и камня Fubag FB 350 - это удобный инструмент, который находит широкое применение в строительстве, отделке помещений и даже на небольших производствах. Мощный электродвигатель станка позволяет выполнять резы до 105 мм глубиной, используя охлаждение. Для удобства транспортировки и хранения имеются колеса и складывающиеся ножки