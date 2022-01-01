Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW

Преимущества

Обрабатывает такие материалы как кирпич, камень, кровельная черепица, гранит, искусственный, камень, бетон, железобетонные плиты

Защита от повторного включения двигателя при сбое подачи электроэнергии

Защита от перегрева для продолжительной работы

Простая конструкция станка не требует специального обслуживания

Боковые брызговики делают работу более аккуратной

Возможность поворота стола на 22.5 градуса, что дает возможность обработки фасок под углом 45 градусов

Вместительный поддон для воды - для продолжительной работы

Электрический станок с поворотной рамой для резки плитки и камня Fubag PKH35A150M имеет водяное охлаждение, которое обеспечивает непрерывную работу без перегрева. Двигатель защищен от самопроизвольного пуска. Стол имеет возможность наклона, что позволяет выполнять фигурные пропилы. Защитный кожух диска делает работу безопасной для оператора. Станок используется в строительстве или на небольших серийных производствах, для резки кирпича, искусственного камня, бетонных изделий, гранита, облицовочной плитки, тротуарной плитки и так далее