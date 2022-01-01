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Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
Найти аналог
Плиткорезы
    Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
    Арт. fubag_91
    Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
    Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
    Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
    Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
      Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
      Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
      Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW
      Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW

      Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_91

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		2200
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики

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      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический станок с поворотной рамой для резки плитки и камня Fubag PKH35A150M имеет водяное охлаждение, которое обеспечивает непрерывную работу без перегрева. Двигатель защищен от самопроизвольного пуска. Стол имеет возможность наклона, что позволяет выполнять фигурные пропилы. Защитный кожух диска делает работу безопасной для оператора. Станок используется в строительстве или на небольших серийных производствах, для резки кирпича, искусственного камня, бетонных изделий, гранита, облицовочной плитки, тротуарной плитки и так далее

        Преимущества

        • Обрабатывает такие материалы как кирпич, камень, кровельная черепица, гранит, искусственный, камень, бетон, железобетонные плиты
        • Защита от повторного включения двигателя при сбое подачи электроэнергии
        • Защита от перегрева для продолжительной работы
        • Простая конструкция станка не требует специального обслуживания
        • Боковые брызговики делают работу более аккуратной
        • Возможность поворота стола на 22.5 градуса, что дает возможность обработки фасок под углом 45 градусов
        • Вместительный поддон для воды - для продолжительной работы