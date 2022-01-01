Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6
Арт. О00000035027
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1420х400х250
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Материал рукоятки
|пластик
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- Лопата пластмассовая с деревянным черенком высшего сорта ЭЛЬБРУС Инструм-Агро 100176-6 используется для очистки от снега придомовой, пригаражной территории, можно быстро убрать снег с дорожек, аллей и т.п
Преимущества
- Ковш лопаты изготовлен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки
- Используемый суперконцентрат "Ультрамариновый" придаёт яркий внешний вид лопате и стойкость к выцветанию
- Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности
- Кромка лопаты защищена спец. алюм. профилем с небольшим закруглением по краю
- Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная
- Несмотря на среднюю ширину 400 мм, лопата имеет вытянутый глубокий ковш, позволяющий убирать большое количество снега
- Черенок изготовлен из берёзы (сухой, шлифованный)