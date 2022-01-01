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Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6
580 ₽
Лопаты для уборки снега
    Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6
    Арт. О00000035027
    Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6

      Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6

      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000035027

      Характеристики

      Производитель
      		Инструм-Агро
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1420х400х250
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лопата пластмассовая с деревянным черенком высшего сорта ЭЛЬБРУС Инструм-Агро 100176-6 используется для очистки от снега придомовой, пригаражной территории, можно быстро убрать снег с дорожек, аллей и т.п

        Преимущества

        • Ковш лопаты изготовлен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки
        • Используемый суперконцентрат "Ультрамариновый" придаёт яркий внешний вид лопате и стойкость к выцветанию
        • Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности
        • Кромка лопаты защищена спец. алюм. профилем с небольшим закруглением по краю 
        • Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная 
        • Несмотря на среднюю ширину 400 мм, лопата имеет вытянутый глубокий ковш, позволяющий убирать большое количество снега
        • Черенок изготовлен из берёзы (сухой, шлифованный)