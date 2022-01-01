Лопата пластмассовая с деревянным черенком Эльбрус Инструм-Агро 100176-6

Преимущества

Ковш лопаты изготовлен из первичного блоксополимера пропилена спец. марки

Используемый суперконцентрат "Ультрамариновый" придаёт яркий внешний вид лопате и стойкость к выцветанию

Благодаря качественному материалу получено изделие высокой прочности

Кромка лопаты защищена спец. алюм. профилем с небольшим закруглением по краю

Это позволяет легче убирать снег, где территория не очень ровная

Несмотря на среднюю ширину 400 мм, лопата имеет вытянутый глубокий ковш, позволяющий убирать большое количество снега

Черенок изготовлен из берёзы (сухой, шлифованный)

Лопата пластмассовая с деревянным черенком высшего сорта ЭЛЬБРУС Инструм-Агро 100176-6 используется для очистки от снега придомовой, пригаражной территории, можно быстро убрать снег с дорожек, аллей и т.п