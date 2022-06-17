Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Trend

Преимущества

Медный нагревательный элемент

Система защиты от коррозии Protect tank

ЭКО-режим

Экономия тепла с технологией CFC-Free

Серия водонагревателей TREND сочетает в себе проверенные временем технологии и современные решения для максимально надежной работы на долгие годы. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак покрыт слоем мелкодисперсной эластичной эмали Elastic Cobalt Defence, защищающей стенки внутренних баков от коррозии, чему также способствует установленный магниевый анод. Медный ТЭН эффективно нагревает воду, а использование нагрева в режиме "ЭКО" повышает ресурс нагревательного элемента и предотвращает образование накипи. Водонагреватели серии TREND имеют предохранительный клапан с функцией слива воды, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака. Высокий класс пылевлагозащиты ‒ IPX4 позволяет устанавливать водонагреватели в местах, где есть вероятность попадания брызг воды на прибор.