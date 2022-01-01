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Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter
Арт. Ю00000030700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|8.55
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Габариты, мм
|550х330х190
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- Газовая колонка Electrolux GWH 11 ProInverter включается при открытии крана и выключается при его закрытии. Агрегат служит для нагрева воды проточным методом. Водонагреватель работает от природного газа. Перед началом эксплуатации необходимо вставить батарейки. Розжиг горелки происходит электронным методом. Горелка изготовлена из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из бескислородной меди.
Преимущества
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Система самодиагноситки неисправностей
- Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)
- Предохранительный клапан давления
- Материал теплообменника - бескислородная медь
- Горелка изготовлена из нержавеющей стали
- Максимальное давление в водопроводе - 8 бар
- Номинальное давление природного газа - 0,013 бар
- Индикация уровня заряда батареи
- Сенсорное управление
- Водонагреватель Electrolux GWH 11 ProInverter должен устанавливаться только в помещениях с хорошей вентиляцией
- Агрегат включается автоматически при открытии крана и также выключается