Колонка газовая Electrolux GWH 11 ProInverter

Преимущества

Бесступенчатая регулировка мощности

Система самодиагноситки неисправностей

Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)

Защита от включения без воды

Защита от перегрева

Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)

Предохранительный клапан давления

Материал теплообменника - бескислородная медь

Горелка изготовлена из нержавеющей стали

Максимальное давление в водопроводе - 8 бар

Номинальное давление природного газа - 0,013 бар

Индикация уровня заряда батареи

Сенсорное управление

Водонагреватель Electrolux GWH 11 ProInverter должен устанавливаться только в помещениях с хорошей вентиляцией

Агрегат включается автоматически при открытии крана и также выключается

Газовая колонка Electrolux GWH 11 ProInverter включается при открытии крана и выключается при его закрытии. Агрегат служит для нагрева воды проточным методом. Водонагреватель работает от природного газа. Перед началом эксплуатации необходимо вставить батарейки. Розжиг горелки происходит электронным методом. Горелка изготовлена из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из бескислородной меди.