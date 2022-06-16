Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 100 Major LZR 2

Преимущества

Inox+ Technology

Универсальный монтаж

Многоступенчатая система безопасности

7 лет гарантии от производителя на внутренний бак

Electrolux EWH 100 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 4-х пользователей (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.