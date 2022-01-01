Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax

Преимущества

Универсальный монтаж

Система сухих ТЭНов

Управление мощностью нагрева

Надёжная защита

Горячая вода дома всегда с водонагревателем Formax от Electrolux. Объем бака рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Водонагреватель оснащен системой сухих независимых ТЭНов X-HEAT, нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой, что значительно продлевает срок службы прибора. В Эко-режиме вода в баке нагревается до 55 градусов, это позволяет продлить ресурс нагревательного элемента и снижает риск образования накипи. Благодаря системе защиты от коррозии PROTECT TANK — магниевому аноду увеличенной массы, системе безопасности и мелкодисперсному эмалевому покрытию Elastic Cobalt Defence. Кроме того, вы можете выбрать нужную скорость нагрева воды благодаря трём режимам мощности, а благодаря разной мощности нагрева Formax можно устанавливать в помещениях с практически любой мощностью электросети. С Formax вы можете не сомневаться в безопасности прибора, ведь он оснащен многоуровневой системой защиты, включающей защиту от коррозии, перегрева, избыточного давления, а также устройством защитного отключения. Благодаря механической панели управления прибором легко пользоваться, а квадратный корпус и универсальный монтаж значительно упрощают поиск места установки. C Formax комфортно каждый день.