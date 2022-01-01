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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
    Арт. X39399
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Formax

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X39399

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      • Горячая вода дома всегда с водонагревателем Formax от Electrolux. Объем бака рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Водонагреватель оснащен системой сухих независимых ТЭНов X-HEAT, нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой, что значительно продлевает срок службы прибора. В Эко-режиме вода в баке нагревается до 55 градусов, это позволяет продлить ресурс нагревательного элемента и снижает риск образования накипи. Благодаря системе защиты от коррозии PROTECT TANK — магниевому аноду увеличенной массы, системе безопасности и мелкодисперсному эмалевому покрытию Elastic Cobalt Defence. Кроме того, вы можете выбрать нужную скорость нагрева воды благодаря трём режимам мощности, а благодаря разной мощности нагрева Formax можно устанавливать в помещениях с практически любой мощностью электросети. С Formax вы можете не сомневаться в безопасности прибора, ведь он оснащен многоуровневой системой защиты, включающей защиту от коррозии, перегрева, избыточного давления, а также устройством защитного отключения. Благодаря механической панели управления прибором легко пользоваться, а квадратный корпус и универсальный монтаж значительно упрощают поиск места установки. C Formax комфортно каждый день.

        Преимущества

        • Универсальный монтаж
        • Система сухих ТЭНов
        • Управление мощностью нагрева
        • Надёжная защита