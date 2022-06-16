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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
    Арт. О00000013899
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
    Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2

      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000013899
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Electrolux EWH 30 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.

        Преимущества

        • Inox+ Technology
        • Универсальный монтаж
        • Многоступенчатая система безопасности
        • 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак