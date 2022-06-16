Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 2
Арт. О00000013899
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
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- Electrolux EWH 30 Major LZR 2 – электрический накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами. Объём бака рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии.
Преимущества
- Inox+ Technology
- Универсальный монтаж
- Многоступенчатая система безопасности
- 7 лет гарантии от производителя на внутренний бак