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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
14 590 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Арт. О00000025207
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3

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14 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000025207

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Electrolux EWH 30 Major LZR 3 – накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 3 применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества.

    Преимущества

    • Электронный анод
    • Универсальный монтаж
    • Режим полной и половинной мощности
    • Удобное управление
    • ЭКО-режим
    • Теплоизоляция