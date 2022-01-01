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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Арт. О00000025207
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Major LZR 3
Арт. О00000025207
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Да
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- Electrolux EWH 30 Major LZR 3 – накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 1-го пользователя (при среднем расходе). Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. Для продления срока службы используется особый, аустенитный тип нержавеющей стали с низким содержанием углерода, что гарантирует защиту от межкристаллитной коррозии. При производстве внутреннего бака водонагревателя EWH 30 Major LZR 3 применяется аргонная сварка нового поколения. Современная технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества.
Преимущества
- Электронный анод
- Универсальный монтаж
- Режим полной и половинной мощности
- Удобное управление
- ЭКО-режим
- Теплоизоляция