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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
17 690 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Арт. О00000027737
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax

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17 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000027737

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Да
Дисплей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 690 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Formax оснащен двумя сухими нагревательными элементами и имеет механическое управление, Прибор может быть установлен вертикально или горизонтально. Защиту внутреннего бака от коррозии обеспечивает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы.

    Преимущества

    • Электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака в прямоугольном дизайне
    • Этот водонагреватель отличается утонченным дизайном и передовыми технологиями в области нагрева воды
    • Водонагреватели в квадратном корпусе сочетают в себе утонченный дизайн и лучшие технологические достижения: два независимых сухих ТЭНа и универсальный монтаж
    • Механическое управление
    • Предусмотрены 3 ступени мощности нагрева воды
    • Система независимых ТЭНов X-HEAT - это два независимых сухих нагревательных элемента, которые не имеют прямого контакта с водой
    • ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах
    • Независимая работа ТЭНов дает возможность водонагревателю продолжать работу в случае неисправности одного из них
    • Возможно располагать водонагреватель, как горизонтально, так и вертикально
    • На панели управления размещены ручка включения прибора и ручка терморегулятора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
    • При выборе на панели управления функции экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С
    • При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
    • В электрическом накопительном водонагревателе EWH 50 Formax предусмотрена возможность управления мощностью нагрева, что позволяет размещать его в помещениях с ограниченной мощностью электросети
    • За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы
    • Надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака
    • Для удобства и безопасности эксплуатации водонагреватель комплектуется устройством защитного отключения
    • Внутри водонагревателя установлен специальный термостат
    • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением
    • Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы