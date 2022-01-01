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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
17 890 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Арт. О00000027732
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
  • Персональная скидка
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0
Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0

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17 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000027732

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Россия
Родина бренда
Швеция
Ускоренный нагрев
Нет
Дисплей
Да
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 890 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 Gladius 2.0 НС-1245673 имеет плоскую форму и его легко разместить в ограниченном пространстве. В приборе установлена система профессиональной термической обработки воды Bacteria Stop System, которая разрушает микроорганизмы, находящиеся в ней. Оснащен дисплеем по которому можно отследить работу аппарата. Водонагреватель можно установить на даче. Благодаря режиму «Антизамерзания» он способен самостоятельно защитить себя от холода. Возможна вертикальная и горизонтальная установка.

    Преимущества

    • Универсальный монтаж
    • Информативный LED-дисплей
    • Функция таймера
    • Режим «Антизамерзания»
    • Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System
    • Режим-ЭКО: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
    • Супер плоский корпус
    • 4-х уровневая система защиты, включающая в себя защиту от сухого нагрева, от перегрева, от избыточного давления и УЗО