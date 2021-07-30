Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
Арт. О00000030192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
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- Водонагреватели EWH 50 Inoxis — надежные и безопасные приборы для комфортной жизни. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Благодаря LCD-дисплею и электронному управлению вы легко и быстро сможете контролировать и регулировать температуру воды. В водонагревателях Inoxis реализована 4-х-ступечатая система безопасности, чтобы вам не приходилось лишний раз беспокоиться о своем здоровье и здоровье ваших близких. Кроме того, внутренний бак прибора выполнен из высококачественной нержавеющий стали, это обеспечивает долговечность водонагревателя и позволяет предоставить гарантию 7 лет на внутренний бак.
Преимущества
- Максимальная потребляемая мощность - 2 кВт
- Время нагрева воды до 75 градусов - 120 мин
- Два режима нагрева
- Защита от перегрева
- Предохранительный клапан давления
- Магниевый анод увеличенного размера
- Бак из нержавеющей стали
- Высокая точность установки температуры - 1 градус
- Индикация температуры нагрева
- Индикация включения Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877
- Цифровой дисплей