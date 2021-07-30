Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.

Преимущества

Максимальная потребляемая мощность - 2 кВт

Время нагрева воды до 75 градусов - 120 мин

Два режима нагрева

Защита от перегрева

Предохранительный клапан давления

Магниевый анод увеличенного размера

Бак из нержавеющей стали

Высокая точность установки температуры - 1 градус

Индикация температуры нагрева

Индикация включения Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877

Цифровой дисплей

Водонагреватели EWH 50 Inoxis — надежные и безопасные приборы для комфортной жизни. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Благодаря LCD-дисплею и электронному управлению вы легко и быстро сможете контролировать и регулировать температуру воды. В водонагревателях Inoxis реализована 4-х-ступечатая система безопасности, чтобы вам не приходилось лишний раз беспокоиться о своем здоровье и здоровье ваших близких. Кроме того, внутренний бак прибора выполнен из высококачественной нержавеющий стали, это обеспечивает долговечность водонагревателя и позволяет предоставить гарантию 7 лет на внутренний бак.