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Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
5.0
1
14 490 ₽
19 490 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
    Арт. О00000030192
    5.0
    1
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
    Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.
      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.

      Электрический водонагреватель Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877, 2 кВт, 50 л.

      • -5 000 ₽
      14 490 ₽
      19 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000030192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      • -5 000 ₽
      14 490 ₽
      19 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водонагреватели EWH 50 Inoxis — надежные и безопасные приборы для комфортной жизни. Объём бака рассчитан на 2-х пользователей (при среднем расходе). Благодаря LCD-дисплею и электронному управлению вы легко и быстро сможете контролировать и регулировать температуру воды. В водонагревателях Inoxis реализована 4-х-ступечатая система безопасности, чтобы вам не приходилось лишний раз беспокоиться о своем здоровье и здоровье ваших близких. Кроме того, внутренний бак прибора выполнен из высококачественной нержавеющий стали, это обеспечивает долговечность водонагревателя и позволяет предоставить гарантию 7 лет на внутренний бак.

        Преимущества

        • Максимальная потребляемая мощность - 2 кВт
        • Время нагрева воды до 75 градусов - 120 мин
        • Два режима нагрева
        • Защита от перегрева
        • Предохранительный клапан давления
        • Магниевый анод увеличенного размера
        • Бак из нержавеющей стали
        • Высокая точность установки температуры - 1 градус
        • Индикация температуры нагрева
        • Индикация включения Electrolux EWH 50 Inoxis НС-1123877
        • Цифровой дисплей