Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3

Преимущества

Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology



Водонагреватели серии оснащены активным анодом (электронным анодом)



Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении



На панели управления водонагревателя можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры



В модели EWH 80 Major LZR 3 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке



В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь



EWH 80 Major LZR 3 имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества



Для эффективной теплоизоляции приборов использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму



Electrolux EWH 80 Major LZR 3 –– накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе).