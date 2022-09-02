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Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
5.0
1
21 590 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Арт. О00000025209
    5.0
    1
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3
    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3

    Водонагреватель Electrolux EWH 80 Major LZR 3

    21 590 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 726 ₽
    • Доставка завтра или позже, 850 ₽
    Арт. О00000025209
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Electrolux
    Объем, л
    		80
    Мощность, кВт
    		2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		980х493х290
    Способ установки
    		универсальный
    Все характеристики
    21 590 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 726 ₽
    • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
    • Electrolux EWH 80 Major LZR 3 –– накопительный водонагреватель с высокими антикоррозийными свойствами и электронным анодом. Объем рассчитан на 3-х пользователей (при среднем расходе).

      Преимущества

      • Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology
      • Водонагреватели серии оснащены активным анодом (электронным анодом)
      • Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении
      • На панели управления водонагревателя можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры
      • В модели EWH 80 Major LZR 3 предусмотрен LED-дисплей, на котором отображается температура воды в баке
      • В модели есть функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры 55°С. При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
      • EWH 80 Major LZR 3 имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества
      • Для эффективной теплоизоляции приборов использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму