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Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Арт. О00000013904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|11.21
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Габариты, мм
|400x650x196
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- Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 НС-1173664 предназначена для нагрева воды в бытовых условиях. Прибор устанавливается в коттеджах, квартирах, домах или на дачах. Благодаря лаконичному дизайну модель гармонично впишется в любой современный интерьер. Теплообменник агрегата изготовлен из экологически безопасной бескислородной меди по технологии OXYGEN FREE.
Преимущества
- Белый цвет корпуса Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
- Бесступенчатая регулировка мощности
- Система самодиагностики неисправности
- Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)
- Защита от включения без воды
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)
- Предохранительный клапан давления
- Материал теплообменника - бескислородная медь
- Материал горелки - нерж.сталь
- Макс. давление в водопроводе - 8 бар
- Номинальное давление природного газа - 13 мбар
- Набор крепежных элементов в комплекте
- Регулировка температуры нагрева- механический регулятор
- Цифровой дисплей с подсветкой
- Индикация включения
- Индикация температуры нагрева
- Индикация уровня заряда батареи