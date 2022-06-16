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Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
5.0
2
16 490 ₽
Газовые водонагреватели
  • Персональная скидка
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Арт. О00000013904
5.0
2
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
  • Персональная скидка
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

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16 490 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000013904
5.0
2

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Вес, кг
11.21
Габариты, мм
400x650x196
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 НС-1173664 предназначена для нагрева воды в бытовых условиях. Прибор устанавливается в коттеджах, квартирах, домах или на дачах. Благодаря лаконичному дизайну модель гармонично впишется в любой современный интерьер. Теплообменник агрегата изготовлен из экологически безопасной бескислородной меди по технологии OXYGEN FREE.

    Преимущества

    • Белый цвет корпуса Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0
    • Бесступенчатая регулировка мощности
    • Система самодиагностики неисправности
    • Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)
    • Защита от включения без воды
    • Защита от перегрева
    • Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)
    • Предохранительный клапан давления
    • Материал теплообменника - бескислородная медь
    • Материал горелки - нерж.сталь
    • Макс. давление в водопроводе - 8 бар
    • Номинальное давление природного газа - 13 мбар
    • Набор крепежных элементов в комплекте
    • Регулировка температуры нагрева- механический регулятор
    • Цифровой дисплей с подсветкой
    • Индикация включения
    • Индикация температуры нагрева
    • Индикация уровня заряда батареи