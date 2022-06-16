Преимущества

Белый цвет корпуса Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0

Бесступенчатая регулировка мощности

Система самодиагностики неисправности

Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа)

Защита от включения без воды

Защита от перегрева

Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива)

Предохранительный клапан давления

Материал теплообменника - бескислородная медь

Материал горелки - нерж.сталь

Макс. давление в водопроводе - 8 бар

Номинальное давление природного газа - 13 мбар

Набор крепежных элементов в комплекте

Регулировка температуры нагрева- механический регулятор

Цифровой дисплей с подсветкой

Индикация включения

Индикация температуры нагрева

Индикация уровня заряда батареи

Газовая колонка Electrolux GWH 14 NanoPlus 2.0 НС-1173664 предназначена для нагрева воды в бытовых условиях. Прибор устанавливается в коттеджах, квартирах, домах или на дачах. Благодаря лаконичному дизайну модель гармонично впишется в любой современный интерьер. Теплообменник агрегата изготовлен из экологически безопасной бескислородной меди по технологии OXYGEN FREE.